Su ve Kanalizasyon Ekiplerimiz 7/24 Çalışıyor
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Su ve Kanalizasyon Ekiplerimiz 7/24 Çalışıyor

Su ve Kanalizasyon Ekiplerimiz 7/24 Çalışıyor
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Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı su ve kanalizasyon ekipleri şehrimizde meydana gelen su ve kanalizasyon sorunlarına anında müdahale ederek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 7/24 çalışma esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı su ve kanalizasyon ekipleri şehrimizde meydana gelen su ve kanalizasyon sorunlarına anında müdahale ederek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 7/24 çalışma esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

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