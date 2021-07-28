Su ve Kanalizasyon Ekiplerimiz 7/24 Çalışıyor

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı su ve kanalizasyon ekipleri şehrimizde meydana gelen su ve kanalizasyon sorunlarına anında müdahale ederek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 7/24 çalışma esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.