SİVAS (Habermetre) - Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 Yılında Sivas'ın Zorlu Coğrafyasında Özveriyle Çalıştı Sivas İl Özel İdaresi, kırsalda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaş odaklı kamuhizmeti anlayışıyla halkımıza önemli hizmetler sunmaya kararlıkla devam eden İl Özel İdaresi, 2021 yılında içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarıolmak üzere çok sayıda projeyi, yerleşim yerlerinde vatandaşımızın hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşıyor. -Su Sayacı ve Membaa Drenaj Çalışmalarına Önem Veriyoruz 2021 yılında sahada yoğun çalışan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, yatırım programı kapsamında; öncelikleri dikkate alarak merkez ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerinde güneş enerjili klorlama sistemi, su sayacı uygulamaları, içme suyu hizmetleri ve kanalizasyon hizmetleri alanlarında projeler kazandırdı. İdaremiz tarafından merkez ve ilçelere bağlı 327 köyde 27 bin 337 adet su sayacı montajı yapılırken, 75 adet yerleşim yerinde de 87 adet içme suyu membaa drenaj çalışması gerçekleştirildi. -Köylerimize 41 Adet İçme Suyu Projesi Kazandırıldı Vatandaşımızın talep ve önerilerine önem veren ve bu doğrultuda 358 adet yerleşim yerine vidanjör hizmeti sunan Sivas İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, merkez ve ilçe köylerine de 41 adet içme suyu projesi kazandırdı. 121 yerleşim yerinde içme suyu kayıp-kaçak çalışması ve 250 adet içme suyunda 101 adet sulama suyu analizi gerçekleştiren İl Özel İdaresi, 17 adet yerleşim yerinde de sondaj çalışması gerçekleştirdi. -37 Yerleşim Yerine Kanalizasyon Kazandırıldı Kırsal yaşam alanlarında içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının geliştirilmesi ve modernizasyonunu sağlamak için sahada canla başla çalışan İl Özel İdaresi, köylerde kanalizasyon çalışmalarına da ağırlık vererek, merkez ve ilçelere bağlı köylerde 2021 yılında 37 adet kanalizasyon yapım işini gerçekleştirdi. -2022 Yılında da Köylerde İhtiyaçları Karşılamaya Devam Edeceğiz Sivas İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşına en iyi hizmeti sunmak için 2022 yılında yatırım programında 53 adet kanalizasyon, 59 adet içme suyu projesini köylerimize kazandıracak. -Avşar Grup İçme Suyu Çalışması Seneye Damgasını Vurdu Akıncılar ilçesi Avşar-Ballıdere-Yusufşeyh, Gölova ilçesi Boğazköy ve Çakırşeyh grup içme suyu çalışması adeta 2021 yılına damga vurdu. Tamamlanan bu önemli proje ile Akıncılar ilçesi Avşar-Ballıdere-Yusufşeyh-Sevindik, Gölova İlçesi Boğazköy-Çakırşeyh ve Uluçukur köyleri sağlıklı içme suyuna kavuşturuldu. Proje çerçevesinde 46200 metre çeşitli çaplarda HDPE boru, 6800 m. çelik boru döşemesi, 3 adet tevzi maslağı yapımı tamamlanarak grupta bulunan köylerin hizmetine sunuldu. -Sıcak Çermik Alt Yapı Çalışmaları Tamamlandı Sıcak Çermik kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi tamamlanmış olup; yeni imar yollarının açılmasına müteakip ihtiyaç duyulan 720 metre kanalizasyon hattı yapım çalışmaları da tamamlandı. Sıcak Çermik termal atık su kanalı 2020 yılında 800 metre olarak yapımı tamamlanmış olup; 2021 yılı içerisinde ise 220 metre termal atık su kanal yapımı tamamlandı.

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