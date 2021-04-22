Su ve Gül Meydanı'nda son viraj
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Su ve Gül Meydanı'nda son viraj

Su ve Gül Meydanı'nda son viraj
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye kaynaklarıyla inşa edilen otoparkın hizmete başladığını ve buranın üstüne kurulacak olan süs havuzunun yapımına ise devam edildiğini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye kaynaklarıyla inşa edilen otoparkın hizmete başladığını ve buranın üstüne kurulacak olan süs havuzunun yapımına ise devam edildiğini belirtti. Su ve Gül Meydanı'nın yapım çalışmalarında incelemelerde bulunan Altınok, "Otoparkımızın üstüne kurduğumuz süs havuzumuz Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Burada ses, ışık ve müzik gösterileri düzenleyerek vatandaşımıza keyifli bir görsel şölen sunacağız. Eserimizi önümüzdeki günlerde hizmete açacağız" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'na yapılan kapalı otoparkın araçlar için hizmet veren bölümü hizmet vermeye başlarken, otopark üstüne inşa edilecek olan Su ve Gül Meydanı'nın yapımı ise devam ediyor.

"Trafik hafifledi"

Su ve Gül Meydanı'ndaki çalışmaları denetleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, otoparkın sadece araç park noktasından ibaret olmadığını, aynı zamanda buraya yapılan süs havuzuyla vatandaşa keyifli vakit geçirme imkanı sunacaklarını söyleyerek, "11 bin 68 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız 3 katlı olup, 400 araçlık kapasiteye sahip. Engellilerimiz için 14 araçlık yer ayırdığımız otoparkımız Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu hafifletti. Su ve Gül Meydanımız da tamamlandığında daha estetik görünümle vatandaşımıza hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu. - ANKARA

Su ve Gül Meydanı'nda son viraj
Su ve Gül Meydanı'nda son viraj
Su ve Gül Meydanı'nda son viraj
Su ve Gül Meydanı'nda son viraj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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