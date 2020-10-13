Su ve evsel atık ücretlerine zam yapılmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Su ve evsel atık ücretlerine zam yapılmadı

13.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:49
Su ve evsel atık ücretlerine zam yapılmadı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, su ve evsel atık ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, su ve evsel atık ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Ekim ayı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman Başkanlığından belediye toplantı salonunda yapıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde Ekim ayı meclis toplantımızda tüm meclis üyelerimizin oy birliği ile aldığımız kararla içinde bulunduğumuz pandemi sürecini de göz önüne alarak beldemizdeki vatandaşlarımızın su ücretlerine ve evsel atık ücretlerine zam yapmama kararı aldık Bu konuda birlik beraberlik içinde hareket eden tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Şevval Sam Yekta Kopan İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Alkol İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su ve evsel atık ücretlerine zam yapılmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 11:56:34. #1.15#
title