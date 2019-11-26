Su vanasını kapattığı iddiasıyla tartıştığı kiracısını öldüren sanığa müebbet hapis

26.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:20

Adana'da ortak kullandıkları içme suyunun vanasını kapattığı iddiasıyla tartıştığı kiracısını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Bekir Os ile sanık avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Os'un cezai ehliyeti ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenilen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Son savunması sorulan sanık Os, olay günü rahatsız olduğunu ve üzerindeki kıyafetleri çıkartmadan yattığını belirterek, şunları anlattı:

"Gece 03.00'te uyandım. Ağzım kurumuştu, musluğu açtım sular kesilmişti. Yastığımın altına koyduğum silahımı alıp kemerimin içine taktım. Merdivenden inerken baktığımda Mehmet Sadi Can benim merdivenin birinci basamağında duruyordu. Çocukları da merdivenin başındaydı. Beni görünce 'moruk' dedi, elini beline attı. Ben de silahımı çıkarttım önce 1-2 el boşluğa ateş ettim. Üzerime doğru gelmeye başlayınca bu defa kendisine ateş ettim. Yaralanıp yere yığıldı, ölmemişti. Silahımda hala mermiler vardı, istesem başına da ateş edebilirdim ancak etmedim. Silahımı cebime koyup evden çıktım. Böyle bir olay daha önce başıma gelmemişti, şoktaydım. Silahımla gidip teslim oldum."

Os, son sözlerinde ise "Kendi kendini öldürmüştür. Benim suçum yok." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bekir Os'u "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Olay



Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan ev sahibi Bekir Os, 12 Aralık 2016'da alt katında yaşayan kiracısı Mehmet Sadi Can ile ortak kullandıkları içme suyunun vanasını kapattığı iddiasıyla tartışmıştı. Os, çıkan kavgada Can'ı tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olmuştu.

Kaynak: AA