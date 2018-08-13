Su Üstünde Kayarak Türkiye Şampiyonu Oldular

18 yaş altı ve 18 yaş üstünde bayanlar ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu.

11-12 Ağustos'ta Osmangazi Çukurca Su Kayağı Tesisleri Sukay Park'ta heyecan dolu anların yaşandığı Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, 18 yaş altı ve üstü bayan ve erkek kategorisinde yapıldı. Samsun, Bursa, İzmit, İstanbul, Kayseri, Bodrum'dan 11 spor kulübü katıldı. 18 yaş altında 30 erkek ve 9 bayan sporcu, 18 yaş üstünde ise 8 bayan ve 40 erkek sporcu olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

18 YAŞ ALTINDA ŞAMPİYONLAR, BURSA VE SAMSUN'DAN ÇIKTI

18 yaş altı bireysel bayanlarda, Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü'nden Hilal Doğan Türkiye Şampiyonu olurken, aynı spor kulübünden Kübra Durmaz gümüş, Selen Güneri bronz madalya kürsüsüne çıktı. 18 yaş altı erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü'nden Rıdvan Ali Atmaca altın madalya alırken, Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü'nden Yusuf Eren Özdemir gümüş, Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü'nden Berfu Eğribel bronz madalya aldı.

18 YAŞ ÜSTÜ BAYANLARDA MADALYALAR, BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ'NÜN

18 yaş üstü bayanlar kategorisinde Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü sporcuları şampiyonaya damgasını vurdu. Zuhal Çakır Türkiye Şampiyonu kürsüsüne, Tayyibe Uzer ikincilik, Sinem Serenay Topsakal üçüncülük kürsüsüne çıktı. 18 yaş üstü erkeklerde ise Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü'nden Doğan Soley, topladığı puanlarla altın madalyaya uzanırken, İzmit Belediye Spor Kulübü sporcuları Abdullah Doğuer gümüş, Hamitcan Candan bronz madalya kürsüsüne çıktı.

ERKEKLERDE EN İYİ TAKIM, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ANAKENT SPOR KULÜBÜ

Katılan 11 takımın aldığı puana göre erkeklerde Türkiye Şampiyonası'nın en iyi takımı Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü oldu. İkinci Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü, üçüncü ise İzmit Belediye Spor Kulübü oldu.

"YAKIN ZAMANDA ULUSLARARASI YARIŞLARDA MADALYA ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ve Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da hazır bulunduğu kapanış seramonisinde bireysel ve takım kategorilerinde ödüller törenle verildi. Doç. Dr. Şahin Özen, "Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde heyecan ve adrenalinin zirve yaptığı iki gün yaşadık. Çok renkli bir sportif aktivite olan kablolu su kayağına (wakeboard) olan ilgi her geçen gün artıyor. Gençler arasında yaygınlaşıyor. Bu çok sevindirici. Sporcularımızın performansı günden güne yükseliyor.Uluslararası yarışlarda yakın zamanda madalya kürsüleriyle Türkiye'yi tanıştıracaklarına inancım tam. Burada Türkiye şampiyonu olan, dereceye giren sporcu ve takımlarımızı yürekten kutluyorum. Katılan bütün spor kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Teknesiz bir şekilde telesiyej kablosuyla yapılan su kayağının bu anlamda çevreyi kirletmeyen bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şahin Özen, "Osmangazi Belediye Başkanı'mız Sayın Mustafa Dündar'a böyle bir tesisi hizmete soktuğu ve bizlere bu imkânı verdiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca Spor Genel Müdürlüğü'müze, Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne, ihtiyacımız olduğunda desteğini esirgemeyen yerel yönetimlerimize, organizasyon ekibine de teşekkür ederim" diye konuştu.