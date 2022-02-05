Su ürünlerinden yaptığı sanat eserlerini müzeye bağışlayacak

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, deniz canlılarının kalıntılarını kullanıp yaptığı tablo ve heykellerle tanınan ressam Nedim Celkan (77), sanat galerisine dönüşen evindeki eserlerini kalıcı olarak sergilenmek üzere bir müzeye bağışlayacağını söyledi.

Ressam Nedim Celkan, 1965 yılında sinema afişleriyle resim yapmaya başladı. Celkan, 1976 yılından beri kendi geliştirdiği yöntem ve ilaçlarla her türlü deniz canlısını kullanarak tablo ve heykeller yapıyor. Balıktan ahtapota, deniz kabuklarından su yosunlarına kadar pek çok deniz canlısı, Celkan'ın yaptığı tablo ve heykellerin ana malzemesini oluşturuyor. Celkan'ın eserlerinde, dil balığının desenli sırt derisi bulutlara, denizkestaneleri savaş arabalarının tekerleklerine, yengeç ve pavuryalar atlara, su yosunları ise savaşçıların saçlarına dönüşüyor.

Bugüne kadar İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi'nde 1, Bodrum Arkeoloji Müzesi'nde 3 olmak üzere toplam 96 kişisel sergi açtığını belirten Celkan, eserlerini kalıcı olarak sergileyecek bir müzeye karşılıksız olarak bağışlayacağını söyledi.