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Su ürünlerinde ihracat 1 milyar doları aştı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılının su ürünleri üretimi açısından bereketli geçtiğini belirterek, "2019 yılında ihracat bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 12,8 artarak 200 bin tona, değer olarak ise yüzde 7,8 oranında artışla 1 milyar 30 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Su ürünlerinde ihracat 1 milyar doları aştı
05.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:12

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılının su ürünleri üretimi açısından bereketli geçtiğini belirterek, "2019 yılında ihracat bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 12,8 artarak 200 bin tona, değer olarak ise yüzde 7,8 oranında artışla 1 milyar 30 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri üretimi açısından bereketli bir yılı geride bıraktıklarını bildirdi. Pakdemirli, "Bakanlığımız tarafından balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik alınan kararlar, yapılan denetimler, üretimi artırmak için verilen teşvikler ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, su ürünleri üretim miktarlarımız 2019 yılında geçmiş yıllara göre rekor bir artışla yüzde 33,1 artarak 836 bin tonun üzerine çıkmıştır. Toplam üretimin yüzde 55,4'ünü su ürünleri avcılığı, yüzde 44,6'sını ise yetiştiricilik ürünleri oluşturmuştur. İstatistiklere giren en yüksek toplam üretim miktarı 2007 yılında 772 bin ton olarak gerçekleşmişti" dedi.

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YÜZDE 47,5 ARTTIBakan Pakdemirli, 2019 yılında avcılık yoluyla 463 bin 167 ton, yetiştiricilik yoluyla ise 373 bin 356 ton olarak üretim gerçekleştiğini belirterek, avcılığın bir önceki yıla göre yüzde 47,5 oranında arttığını belirtti. Hamsi ve çaça avı miktarlarında önemli oranda artış görüldüğünü, palamut ve lüfer gibi balıkların avcılığında ise düşüş yaşandığını dile getiren Pakdemirli, balık avcılığındaki bu değişimin tür biyolojisi, besin durumu ve çevresel şartlardan kaynaklandığı belirtti. Pakdemirli, su ürünleri yetiştiricilik üretiminin ise her yıl olduğu gibi geçen yıl büyümeye devam ettiğini, bu kapsamda çipura, levrek ve alabalık üretiminin önemli miktarda arttığını dile getirdi. Son yıllarda özellikle deniz balıkları yetiştiriciliğinde hızlı bir artış görüldüğünü ifade eden Pakdemirli, "2019 yılında, çipura üretimi yüzde 30 artarak 99,7 bin tona, levrek üretimi ise yüzde 17,5 oranında artışla 137,4 bin tona ulaşmıştır. Toplam yetiştiricilik üretimi ise yüzde 18,7 büyümüştür" dedi.SU ÜRÜNLERİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİSu ürünleri üretimi ve yetiştiriciliğindeki artışın ihracata da yansıdığının altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti: "2019 yılında ihracat bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 12,8 artarak 200 bin tona, değer olarak ise yüzde 7,8 oranında artışla 1 milyar 30 milyon dolara ulaşmıştır. İthalatımız ise 90 bin ton ve değer olarak 189 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı ülke konumundadır. 100'e yakın ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık."'YAPILAN YASAL DÜZENLEME SEKTÖRE OLUMLU YANSIYACAK'

Bakan Pakdemirli, kasım ayında yapılan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin sektöre olumlu yansıyacağını belirterek, "Bu düzenlemenin stoklar üzerinde olan olumlu yansımaları şimdiden görülmeye başladı. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde deniz kaynaklarımız bugünden çok daha iyi durumda olacaktır. Şimdiden ulaştığımız 2023 yılı hedefimizi ise revize ettik. Bu hedefimizi güzide kaynaklarımızdan efektif şekilde yararlanarak, koruma ve kullanma dengesini göz önünde bulundurarak yakalayacağız" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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