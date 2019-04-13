Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe İhracatın Yıldızları Ödüllendirildi

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe İhracat şampiyonlarının gurur gecesi

Türkiye'ye 2018 yılında 2,5 milyar doların üzerinde döviz kazandırarak rekor kıran Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe lider birlik konumundaki Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği rekora en çok katkı sağlayan 30 üyesini ödüllendirdi.

Genel Kurulda konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2018 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 7'lik artışla 168,1 milyar dolara çıktığını, Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ise; Türkiye ortalamasını geçerek ihracatta yüzde 11'lik ihracat artışı yakaladığını ve 2 milyar 514 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığını kaydetti.

2018 yılında; Kanatlı sektörünün 1 milyar 28 milyon dolar, Su ürünleri sektörünün ise 958 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Girit, "Hem kanatlı, hem de su ürünleri sektörlerimiz yüzümüzü güldürdü. Bu sektörlerimizin üstün başarısı nedeniyle 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 3 milyar dolar ihracat hedefini, 3.5 milyar dolara yükselttik. Türkiye'de 2023 yılı ihracat hedefine ulaşabilecek, hatta geçecek nadir sektörlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

İhracat yapılan ülke sayısı 109'a ulaştı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği; 2017 yılında 102 ülkeye ihracat yaparken, 2018 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 109'a yükseltti. Irak, 165 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Hollanda, 132,6 milyon dolarlık Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri tercih etti. İtalya ise; 77,8 milyon dolarlık ihracatla ismini listenin üçüncü sırasına yazdırdı.

Ege Bölgesi'nden yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında en büyük artışlar ise; Yunanistan, Japonya ve Güney Kore'ye oldu. Yunanistan'a yapılan ihracat yüzde 90'lık artışla 30 milyon dolardan 57 milyon dolara çıkarken, Japonya'ya ihracat yüzde 65'lik artışla 22 milyon dolardan 37 milyon dolara yükseldi. Güney Kore'ye yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı ise; yüzde 521'lik rekor artışla 1,2 milyon dolardan 7 milyon dolara çıktı.

İhracat şampiyonlarının gurur gecesi oldu

Genel Kurul sonrasında; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nde 2018 yılında en fazla ihracat yapan 30 firmaya ödülleri verildi. 30 firma birliğin 2018 yılında gerçekleştirdiği 989 milyon dolarlık ihracata 796 milyon dolar katkı sağladı.

Kaynak: Bültenler