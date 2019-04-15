Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörlerinden Türk Cumhuriyetleri Atağı

Türkiye'nin ihracattaki önemli kalemlerinden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türk Cumhuriyetleri'ne yönelik tanıtım atağı başlattı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Özbekistan'da 3-5 Nisan'da düzenlenen UZFOOD Fuarı'na katılarak Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin tanıtımını yaptı. Özbekistan'a 2019 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 231'lik ihracat artışı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Özbekistan'daki fuara Türk Cumhuriyetlerinin çoğunda faaliyet gösteren gıda ithalatçılarının geldiğini, bu fuarda Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Rusya pazarında yoğunlaştığını anımsatan Girit, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türk Cumhuriyetleri'ne sınırlı bir ihracatımız var. Türkiye'nin ihracatta yeni pazarlar kazanarak hedeflerine ulaşması için Türk Cumhuriyetlerinin hedef pazar olarak seçtik. 2019 yılının Ocak-Mart döneminde Özbekistan'a ihracatımızın yüzde 231'lik artışla 1 milyon 831 bin dolara çıkması da doğru bir karar verdiğimize işaret ediyor."

Türkiye'den Özbekistan'a 2018 yılında 2 milyon 168 bin dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edilirken, süt ve süt ürünleri sektörü 1 milyon 30 bin dolarlık ihracat tutarıyla en fazla ihracat yapan alt sektör oldu.

Kanatlı sektörü 612 bin dolarlık ihracata imza atarken, Özbekistan'a Türkiye'den 137 bin dolarlık su ürünleri, 120 bin dolarlık yumurta ihraç edildi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün diğer kalemlerinin Özbekistan'a ihracatı ise 270 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA