Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 40'ı Ege'den
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Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 40'ı Ege'den

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 40'ı Ege'den
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yılın 6 aylık döneminde sektör olarak Türkiye ihracatının yüzde 40'ının Ege Bölgesi'nden yapıldığını bildirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yılın 6 aylık döneminde sektör olarak Türkiye ihracatının yüzde 40'ının Ege Bölgesi'nden yapıldığını bildirdi.

Girit, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak 2021'in ilk 6 ayında 604 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'den yapılan ihracatın ise 1,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Girit, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sektörümüzde lider ihracatçı birliği konumumuzu sürdürdük. Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına yüzde 40'lık katkı sağladık. Yılın ilk yarısında sektörün ülke genelinde yaptığı ihracatta öne çıkan 5 alt sektör ise sırasıyla 649 milyon dolarla su ürünleri, 349 milyon dolarla kümes hayvanı etleri, 179 milyon dolarla yumurta, 205 milyon dolarla süt ve süt ürünleri ve 13,6 milyon dolarla tabii bal oldu."

Yeni pazar arayışlarını sürdürdüklerini, özellikle Çin pazarından umutlu olduklarını bildiren Girit, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri ile kanatlı etleri ihracatının önündeki teknik engelleri, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla yapılan uzun müzakereler sonucunda kaldırdık. Süt tozu ile başlayan süt ürünleri ihracatımızı yakın zamanda Çin'deki market raflarında Türk peynirinin yer almasını sağlayarak, tavuk ayağı ile başlayan kanatlı etleri ihracatımızı da diğer kanatlı ürünleriyle devam ettirme niyetindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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