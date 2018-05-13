Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Temsilcisini Seçti

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanlığına, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan seçildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu İzmir'in Urla ilçesinde toplandı.

Toplantıda yapılan seçimle Sektör Kurul Başkanlığına Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan seçildi.

Oylama sonucunda sektör kurulu başkan yardımcılıklarına da İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alican Yamanyılmaz getirildi.

Sektörde 2023 hedefi önceden yakalanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltan, sektör olarak 2000 yılı sonrasında ihracatta büyük bir atılım içine girdiklerini belirterek, nisan ayı sonu itibariyle yıllık 2,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını kaydetti.

Bu yılın 4 aylık döneminde de yüzde 20'lik ihracat artış hızı ile 830 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdıklarını aktaran Kızıltan, şunları ifade etti:

"Sektörümüzdeki üç ihracatçı birliğinin ortak pazarlama stratejisi oluşturarak 2023 yılı ihracat hedeflerine, 2022 yılında sona erecek görev süremiz içinde ulaşmak amacındayız. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatında ilk iki sırada yer alan su ürünleri ve kanatlı ürünleri ile ilgili komiteler kurma kararı aldık. Kanatlı sektörü için Afrika pazarını, su ürünleri sektörü için ise Brezilya'yı hedef pazar olarak belirledik."