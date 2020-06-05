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Su ürünleri üretimi ilk kez 836 bin tona ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılan çalışmalar ve sektöre verilen destekler sayesinde 2019 sonu itibarıyla su ürünleri üretiminin rekor kırarak 836 bin tonun üzerine çıktığını bildirdi.

Su ürünleri üretimi ilk kez 836 bin tona ulaştı
05.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:35

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılan çalışmalar ve sektöre verilen destekler sayesinde 2019 sonu itibarıyla su ürünleri üretiminin rekor kırarak 836 bin tonun üzerine çıktığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı su ürünleri üretim verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Su ürünleri üretimi açısından bereketli bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Pakdemirli, sektörde daha önce en yüksek üretim miktarına 2007 yılında 772 bin tonla ulaşıldığını anımsattı.

Pakdemirli, "Bakanlığımız tarafından balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik alınan kararlar, yapılan denetimler, üretimi artırmak için verilen teşvikler ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, su ürünleri üretim miktarlarımız 2019 yılında geçmiş yıllara göre rekor bir yükselişle yıllık bazda yüzde 33,1 artarak 836 bin 523,7 tona ulaştı. Toplam üretimin yüzde 55,4'ünü su ürünleri avcılığı, yüzde 44,6'sını ise yetiştiricilik ürünleri oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl avcılık yoluyla 463 bin 167,7 ton, yetiştiricilik yoluyla ise 373 bin 356 ton üretim gerçekleştirildiği bilgisini veren Pakdemirli, avcılığın bir önceki yıla göre yüzde 47,5 arttığını bildirildi.

"Çipura üretimi yüzde 30 arttı"

Pakdemirli, hamsi ve çaça avı miktarlarında yükseliş görüldüğünü, palamut ve lüfer gibi balıkların avcılığında ise düşüş yaşandığını belirterek, bu değişimin tür biyolojisi, besin durumu ve çevresel şartlardan kaynaklandığı aktardı. Su ürünleri yetiştiricilik üretiminin ise her yıl olduğu gibi geçen yıl da büyümeye devam ettiğine işaret eden Pakdemirli, bu kapsamda çipura, levrek ve alabalık üretiminin önemli miktarda arttığını kaydetti.

Son yıllarda özellikle deniz balıkları yetiştiriciliğinde hızlı bir artış görüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "2019 yılında, çipura üretimi yüzde 30 artarak 99,7 bin tona, levrek üretimi ise yüzde 17,5 artışla 137,4 bin tona ulaşmıştır. Toplam yetiştiricilik üretimi ise yüzde 18,7 büyümüştür." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, su ürünleri üretimi ve yetiştiriciliğindeki artışın ihracata da yansıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2019 yılında ihracat bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 12,8 artarak 200 bin tona, değer olarak ise yüzde 7,8 artışla 1 milyar 30 milyon dolara ulaşmıştır. İthalatımız ise 90 bin ton ve değer olarak 189 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı ülke konumundadır. 100'e yakın ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık."

Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliklerin sektöre olumlu yansıyacağını da aktaran Pakdemirli, "Bu düzenlemenin stoklar üzerinde olan olumlu yansımaları şimdiden görülmeye başladı. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde deniz kaynaklarımız bugünden çok daha iyi durumda olacaktır. Şimdiden ulaştığımız 2023 yılı hedefimizi ise revize ettik. Bu hedefimizi güzide kaynaklarımızdan efektif şekilde yararlanarak, koruma ve kullanma dengesini göz önünde bulundurarak yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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