Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2020'de yüzde 6,1 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2020'de yüzde 6,1 azaldı

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2020'de yüzde 6,1 azaldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 azalarak 785 bin 811 tona geriledi.

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 azalarak 785 bin 811 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalarak 785 bin 811 ton oldu. Üretimin yüzde 37,1'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 4,2'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 53,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı söz konusu dönemde yüzde 21,3 azaldı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 364 bin 400 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 421 bin 411 ton olarak hesaplandı. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 23,2 azaldı, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,8 arttı.

Denizlerde en çok hamsi avlandı

Avlanan deniz balıkları miktarı 291 bin 910 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 171 bin 253 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsiyi 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton ile palamut-torik takip etti.

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2020'de yüzde 12,9 arttı. Yetiştiriciliğin 293 bin 175 tonu denizlerde, 128 bin 236 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 127 bin 905 ton ile alabalık, denizlerde ise 148 bin 907 ton ile levrek ve 109 bin 749 ton ile çipura oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Nikos Dendias Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Beren Saat Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Enes Ünal Mert Günok Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2020'de yüzde 6,1 azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:00:12. #1.14#

title