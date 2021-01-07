Su ürünleri sektöründe tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Su ürünleri sektöründe tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı

07.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:13
Su ürünleri sektöründe tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türk su ürünleri sektörünün 2020 yılında ihracatını yüzde 4 artırarak 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıkardığını bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türk su ürünleri sektörünün 2020 yılında ihracatını yüzde 4 artırarak 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıkardığını bildirdi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracata ulaşan su ürünleri sektörü 2020 yılının ikinci çeyreğinde ihracatta eksiye düşse de özellikle yılın son çeyreğindeki performansıyla yönünü artıya çevirdi. Sektörün ihracatı, yıl sonunda tarihinin en yüksek rakamı olan 1 milyar 53 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında levreğin 355,6 milyon dolarla en çok ihraç edilen balık türü olduğunu kaydetti.

Kızıltan, "Levrek ihracatta yüzde 7'lik gelişim gösterdi. Çipura ihracatımız ise yüzde 8,6'lık artışla 311 milyon dolara ulaştı. Alabalık yüzde 3'lük artışla 120 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Orkinos ihracatımız 65,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, en büyük artışı Karadeniz somonunda yakaladık. Karadeniz somonu yüzde 96'lık ihracat artış hızıyla 56,8 milyon dolar ihracata imza attı. Kaya levreğinden yüzde 7,5'lik artışla 6,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Sektörün gelişimine dikkati çeken Kızıltan, "Türk su ürünleri sektörü 2023 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor, salgın da bu yolculuğa engel olamadı." değerlendirmesinde bulundu.

-En çok ihracat Hollanda'ya

Türkiye'den yapılan su ürünleri ihracatında Hollanda 133 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Su ürünleri ihracatı Rusya'ya yüzde 49 artışla 132 milyon dolar, İtalya'ya ise yüzde 17'lik artışla 129 milyon dolara ulaştı.

Türk su ürünleri 93 ülkeye ihraç edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Metin Oktay Güven Yalçın Cüneyt Çakır Samet Aybaba İsmail Kartal
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su ürünleri sektöründe tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 10:16:25. #1.15#
title