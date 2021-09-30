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SU ÜRÜNLERİ KONTROL VE DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
SU ÜRÜNLERİ KONTROL VE DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli su ürünleri kontrol görevlileri tarafından su ürünleri denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli su ürünleri kontrol görevlileri tarafından su ürünleri denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

2021-2022 su ürünleri av sezonunun başladığı 1 Eylül 2021 tarihinden bugüne kadar karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında ve balık halinde toplam 112 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Bu denetimler sonucunda; avlanma yasaklarına uymayan, yasak boydaki su ürünleri satan 9 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler sonucunda muhtelif miktarda av aracına (serpme ağı ve misina ağ) ve 1. 728 kg su ürünlerine (istavrit, barbunya ve hamsi) el konulmuştur.

Yapılan denetimlerde amacımız balıkçılarımıza ceza kesmek değil balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak ve gelecek nesilleri su ürünlerinden mahrum bırakmamaktır.

Bu amaçla İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından, kolluk kuvvetlerimiz ile işbirliği içerisinde denizde, içsularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, yol kontrol noktalarında, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve balık halinde denetimlere aralıksız devam edilecektir.

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Haber: SU ÜRÜNLERİ KONTROL VE DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR - Haberler
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