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Su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 459 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den Ocak-Haziran 2020'de 459 milyon 146 bin 757 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 459 milyon dolar kazandırdı
21.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:15

Türkiye'den Ocak-Haziran 2020'de 459 milyon 146 bin 757 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye yılın ilk yarısında 77 ülkeye 89 bin 829 ton su ürünleri ihraç etti. Söz konusu ihracattan 459 milyon 146 bin 757 dolar gelir sağlandı.

Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Rusya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Hollanda'ya 63 milyon 637 bin 402, İtalya'ya 63 milyon 515 bin 717 ve Rusya Federasyonu'na 40 milyon 443 bin 561 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Karadeniz ihracatında da Hollanda ilk sırada

Karadeniz'den yılın ilk yarısında 19 ülkeye, 9 bin 133 tonluk su ürünleri ihraç edilerek 52 milyon 653 bin 159 dolar kazanç sağlandı.

Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatında da ilk sırayı Hollanda alırken bu ülkeyi Rusya ve Güney Kore takip etti.

"Türk su ürünleri dünya ülkelerinden yoğun talep görüyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünleri ihracatının, ülkeye ve bölgeye önemli oranda katkı sağladığını söyledi.

Türk su ürünlerinin son zamanlarda diğer ülkelerden yoğun talep görmeye başladığını aktaran Kalyoncu, "İlerleyen günlerde bu talebin ihracatımıza pozitif yönde yansıyacağına inanıyoruz. Yılın ilk yarısını geride bıraktık ve beklentimiz bundan sonra su ürünleri ihracatında yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayabilmek." diye konuştu.

Kalyoncu, son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarının da ihracata olumlu etki yaptığını ifade ederek, bundan sonraki süreçte beklentilerinin daha da yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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