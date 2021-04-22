Su ürünleri ihracatı, ilk çeyrekte 300 milyon doların üzerine çıktı

Türkiye, ocak-mart döneminde su ürünleri ihracatından, 304,5 milyon dolar gelir elde etti.

Türkiye, ocak-mart döneminde su ürünleri ihracatından, 304,5 milyon dolar gelir elde etti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 47 bin 505 ton olan su ürünleri ihracatı, bu yılın ilk üç ayında, 56 bin 475 tona yükseldi.

Değer bazında ise ilk üç ayda 247,8 milyon dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 23 artarak 304,5 milyon dolara çıktı.

Levrek, 101 milyon 242 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, çipura ihracatından 71,5 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Alabalık ihracatı 35 milyon dolar olurken, Türk somonu ihracatından ise 21 milyon dolar gelir elde edildi.

BM'nin Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı kararı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, ???????Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 2022 yılını, Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan etmesi kararını değerlendirdi.

Sektör olarak 2023 yılı için ortaya koydukları, 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma konusundaki kararın, motivasyon kaynağı olacağını belirten Kızıltan, "Bu karar aynı zamanda farklı aktörler arasında diyaloğun gelişmesi açısından da çok önemli. Bu karar özellikle küçük ölçekli üreticileri birbirleriyle ortaklık kurmaları ve günlük yaşamlarını şekillendiren politika ve karar alma süreçlerine kendilerini göstermeleri açısından fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz