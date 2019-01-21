Su Ürünleri İhracatçıları Hedef Büyüttü

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün, 2023 için belirlediği 3 milyar dolarlık ihracat hedefini 3,5 milyar dolara yükselttiği bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, su ürünlerinde geçen yıl 958 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği, aynı dönem kanatlı sektörünün ise ülkeye 1 milyar 37 milyon dolar kazandırdığı ifade edildi.

Sektörünün, 2023 için belirlediği 3 milyar dolarlık ihracat hedefini 3,5 milyar dolara yükselttiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 100'den fazla ülkede sofraları levrek, çipura, alabalık, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve balla donattıklarını, yurt dışına sattıkları hiçbir ürünün geri dönmediğini bildirdi.

Bu yıl için 2 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat hedeflediklerini belirten Kızıltan, şunları kaydetti:

"Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak geleneksel ihraç pazarımız Avrupa Birliği'ne 2019 yılında da ihracatı artırma çabası içinde olacağız. 2019 yılında hedef pazarlarımız Uzak Doğu ülkeleri ve Güney Amerika'ya da ihracatımızı artırmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA