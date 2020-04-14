Su ürünleri genel av yasakları 15 Nisan'da başlıyor Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri genel av yasaklarının 15 Nisan'da başlayacağı uyarısında bulundu.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri genel av yasaklarının 15 Nisan'da başlayacağı uyarısında bulundu.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Nisan tarihi itibariyle su ürünleri genel av yasaklarının başlayacağını açıkladı. Konuyla ilgili bilgi veren Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter Bayram, "Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, denizlerimizde su ürünlerinin korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından mevzuatlarda belirtilen düzenleme ve standartlara uymak su ürünlerimizin geleceği açısından önem arz etmektedir. Balıkçılıkla iştigal eden tüm paydaşlarca, belirtilen yasaklama ve sınırlamalara uymanın su ürünleri geleceğine yapılan en iyi yatırım olduğu bilinmeli, aşırı ve kuralsız avcılığın, geleceğimiz için çok önemli olan kaynaklarımızın yok edilmesi anlamına geldiği, iyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerektiği bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki su ürünleri avcılığında temel amaç günü kurtarmak değil geleceğe yatırım yapmak olmalıdır. Başta geçimini su ürünleri avcılığıyla sağlayan kitlenin, geçimini sağladıkları kaynakları birlikte koruyarak, gelecekte de yararlanmak üzere avcılık ile ilgili yapılan düzenlemelere gereken önemi ve özeni göstermesi mutlak bir gereksinimdir. Ayrıca bu hususun, ülkemiz menfaatleri ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin temini bakımından da bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Su ürünlerinin korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan'da başlıyor" dedi.

Yasak kapsamı ile ilgili de konuşan Bayram, "İlimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Alamana (Voli) ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece Dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir. Bütün karasularımızda 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Bütün karasularımızda 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 - 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır. Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması bakımından su ürünleri avcılığı ile ilgili yükümlülük, sınırlama ve yasaklar ile ilgili düzenlemelere uymak ve su ürünleri kaynaklarımızı koruyarak yarın da kullanabilmek ve geleceğe de bırakabilmek sorumluluğu ve bilinci içerisinde olmak dileğiyle" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA