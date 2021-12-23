Su ürünleri destek başvuru süresi bir hafta uzatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su ürünleri destek başvuru süresi bir hafta uzatıldı

Su ürünleri destek başvuru süresi bir hafta uzatıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Su ürünleri yetiştiriciliği desteklerinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Su ürünleri yetiştiriciliği desteklerinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, su ürünleri yetiştiriciliği desteklerinden yararlanmak isteyenlerin müracaat süresi 24 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar uzatılmış oldu.

Başvuruların, 31 Aralık mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğüne yapılması, bu tebliğ kapsamında istenilen belgelerin teslim edilmesi gerekiyor. Su ürünleri destek başvuru süre uzatıldı

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title