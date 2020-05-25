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Su ürünleri denetimleri denizlerde yasa dışı avlananlara göz açtırmıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın 4 ayında denizlerde ve iç sularda yaptıkları 44 bin 523 denetimde 1462 kişi ve iş yerine 5 milyon 272 bin 280 lira para cezası uygulandığını söyledi.

Su ürünleri denetimleri denizlerde yasa dışı avlananlara göz açtırmıyor
25.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın 4 ayında denizlerde ve iç sularda yaptıkları 44 bin 523 denetimde 1462 kişi ve iş yerine 5 milyon 272 bin 280 lira para cezası uygulandığını söyledi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için denetimlerin gece gündüz devam ettiğini ifade etti.

Ekmeğini helal yoldan kazanan balıkçıların hakkını çalan ve yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlarla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Pakdemirli, denizlerde, iç sularda, yol güzergahlarında ve satış yerlerinde yaptıkları denetimlerle kaçakçılara göz açtırmadıklarını aktardı.

2019'da denetimler yüzde 27,5 arttı

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerince 2017'de 85 bin 805 denetim yaptıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"2018'deki denetim sayımız 94 bin 537 oldu. 2019'da ise yüzde 27,5 artarak 127 bin 357 adet denetim yapıldı. Geçen yıl 955 ton su ürününe ve 2 bin 625 ağ ve av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen 10 bin 763 kişi ve iş yerine 28 milyon 660 bin 397 lira idari para cezası kesildi.

Bu yıl da denetimlerimiz devam ediyor. Yılın ilk 4 ayında denizler ve iç sularda 44 bin 523 denetim yaptık. Yaklaşık 136 ton su ürününe ve 966 ağ ve av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen 1462 kişi ve iş yerine 5 milyon 272 bin 280 lira idari para cezası kesildi."

Su Ürünleri Kanunu'nun TBMM'de güncellenerek 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Pakdemirli, yapılan değişiklikle "şebeke" olarak adlandırılan ve tamamen yasa dışı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunan 82 gemi ve 2 binek araca el konulduğunu dile getirdi.

"Üreticimizin hakkını yedirmeyeceğiz"

Bakan Pakdemirli, yasa dışı avcılığı alışkanlık haline getirmiş illegal balıkçılıkla, denizlerde ve iç sularda mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklik büyük oranda caydırıcı oldu. Nasırlı elleriyle ailesine ekmek götürmek için ter döken balıkçılarımız emin olsun. Helal yoldan parasını kazanan hiçbir üreticimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Şimdi olduğu gibi yarın da gece-gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki hakkını helal yoldan kazanan üreticimiz mağdur olmasın, yeter ki vatandaşımız güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşsın."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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