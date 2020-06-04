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Su ürünleri avcılığı yapacak su altı adamlarına ilişkin esaslar belirlendi

Ülke karasuları ile iç sularında su ürünleri avcılığı için dalış yapacak olanlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Su ürünleri avcılığı yapacak su altı adamlarına ilişkin esaslar belirlendi
04.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:27

Ülke karasuları ile iç sularında su ürünleri avcılığı için dalış yapacak olanlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile iç sularında yapılacak su altı çalışmalarında profesyonel olarak çalışan kişi ve kuruluşların çalışma yöntem ve sorumluluklarının belirlenmesi amaçlandı. Böylece, su altı adamlarının iç sulardaki görev alanı göller ve nehirlerle sınırlandırılmaktan çıkarılmış oldu.

Yönetmelikle iç suların tanımı da yapıldı. Bura göre "Tabii ve suni göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirler" bu kapsamda olacak.

18 yaşını bitirmiş olmak gerekecek

Değişiklikle, dalarak su ürünleri avcılığı yapacak olanlara ilişkin esaslar da belirlendi.

Buna göre, ülke karasuları ile iç sularında profesyonel su altı adamı olarak, su ürünleri mevzuatı hükümleri kapsamında dalma yöntemiyle avcılığına izin verilen su ürünlerinin istihsalini yapmak maksadıyla dalış yapacakların, 18 yaşını bitirip 65 yaşını geçmemiş olması gerekecek. Bu kişilerin, Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren uluslararası akredite dalış eğitim sistemlerine göre eğitim görerek asgari 2 yıldız veya eş değer bir derecelendirme sistemiyle dalıcı olarak belgelendirilmiş olması istenecek. İdare tarafından düzenlenecek teorik dalış eğitiminin tamamlanması ve eğitim sonrası yapılacak sınavda başarı şartı aranacak.

Bu şartları sağlayanların liman başkanlıklarına müracaat etmeleri durumunda, üzerinde "Sadece bireysel su ürünleri istihsali amacıyla dalış yapabilir." ibaresi bulunan iki yıl süreli "Bireysel Su Ürünleri Aday Dalgıç Belgesi" verilecek.

Bu belgeyi ilk defa alacak olanlarda 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmayacak. Belgeye sahip olanlar, 50 saat dalış yaptıklarını tasdikli dalış defteriyle liman başkanlığına sunmaları halinde kendilerine Bireysel Su Ürünleri Dalgıç Belgesi yeterliği verilecek.

Belgenin geçerli olduğu iki yıllık içinde 50 saat dalışı tamamlayamayanların belgeleri geçersiz olacak.

Bu belge sahipleri, bireysel su ürünleri dalgıçlığının dışında ticari amaçlı dalgıçlık yapamayacak.

Su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların en az balık adam veya üstü yeterlik belgesine sahip olmaları şartı aranacak. Bununla birlikte bu belgelerden birisine sahip olmadan balık adamların yanında çalışan ve aday dalgıç belgesine sahip olanlara ise eğitim ve dalış saatlerini tamamlamaları ve tasdikli dalış defteri ile liman başkanlığına başvurmaları halinde kendilerine "Sadece su ürünleri çiftliklerinde çalışabilir." ibareli balık adam yeterlik belgesi düzenlenecek. Bu belge sahipleri, su ürünleri çiftliklerinde profesyonel su altı adamlarının yanında çalışabilecek ancak su ürünleri dalgıçlığının dışında ticari amaçlı dalgıçlık yapamayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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