Su Ürünleri Av Yasakları Başlıyor

Türk sularında 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek başlanılan sezonda genel av yasaklarının 15 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklarının 15 Nisan'da başlayacağını anımsattı.

Su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar ile su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmanın hedeflendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amaçlanıyor. Akdeniz'de 15 Nisan - 15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır. Trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise Akdeniz'de 15 Nisan - 15 Eylül diğer denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır."

Yılmaz, ağla 15 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında, "Gırgır ağlarının kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır." ifadesini kullandı.

Karasularında 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığının da yine yasak olduğunu anımsatan Yılmaz, sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığının dönem boyunca serbest olduğunu aktardı.

Palamut avcılığı

15 Nisan ile 15 Haziran arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığının yasak olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 milimetreden küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, karasularında 1 Nisan ile 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının da yasak olduğunu anımsatarak, 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığının ise serbest olduğunu bildirdi.

Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığının yasak olduğu bilgisini veren Yılmaz, "Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır." açıklamasında bulundu.