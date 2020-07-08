Su ürünleri av yasağına uymayan 95 kişiye para cezası uygulandı Malatya'da su ürünleri av yasağına uymadığı ifade edilen 95 kişiye 142 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Malatya'da su ürünleri av yasağına uymadığı ifade edilen 95 kişiye 142 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle Karakaya, Sultansuyu ve Sürgü gibi barajlarda üretim kapasitesinin arttırılması ve bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi için üreticiler ve avcıların bilgilendirildiği, bu kapsamda iç sularda 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı uygulandığı belirtildi.

Yasak döneminin de içinde bulunduğu 2020 yılı ilk altı aylık döneminde kontrol ve denetim çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Bu süreçte yapılan kontrol ve denetim çalışmalarında toplamda 1422 denetim yapıldı, 95 kişiye 142 bin 500 lira idari para cezası uygulandı ve 33 bin 500 metre ağa el konuldu. 1 Temmuz tarihi itibarıyla yasak döneminin sona ermesiyle beraber avcılık yapan vatandaşlarımızın bilinçli avlanmaları için bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA