Su ürünleri av sezonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
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Su ürünleri av sezonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı etkinliğin ardından bu gece yarısı itibarıyla açılacak.

Su ürünleri av sezonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
31.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:13

Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı etkinliğin ardından bu gece yarısı itibarıyla açılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak.

Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erecek.

Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek.

2019-2020 su ürünleri av sezonu verimli ve bereketli geçerken, yeni sezonda da öncü göstergelere göre benzer bir süreç bekleniyor.

Bu akşam Giresun Merkez Limanı'nda "Vira Bismillah" denilerek avcılık sezonu açılış programı gerçekleştirilecek. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakılacak.

Su ürünlerinde üretim rekoru kırıldı

Geçen yıl yapılan sezon açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen Su Ürünleri Kanunu değişikliğinin hayata geçmesiyle yasa dışı avcılıkla daha etkin mücadele edildi. Düzenlemeyle balıkların ve kurallara uygun avcılık yapan balıkçıların hakları korundu. Düzenlemenin de etkisiyle geçen yıl toplamda 837 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilerek Cumhuriyet tarihi üretim rekoru kırıldı.

Bakanlığın, balıkların üreme ve büyüme özelliklerini dikkate alarak su ürünleri avcılığında getirdiği tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uyulması hem balıkçılar hem de kaynakların sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Bakanlık, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında balıkçılara soğuk hava depoları, balık işleme ve muhafaza tesisleri için hibe desteği sağlıyor. Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ise gemilerin modernizasyonu için faiz indirimli kredi veriyor.

Bakanlık, 12 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerine desteğe devam edecek. 2004 yılından itibaren balıkçılara verilen ÖTV'siz yakıt desteği de sürecek.

Kaynak: AA

Manşet

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