SU TUTMAYA BAŞLAYAN GÖKPINAR BARAJI İLE 60 BİN DEKAR ZİRAİ ALAN SUYLA BULUŞACAK - Haberler
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SU TUTMAYA BAŞLAYAN GÖKPINAR BARAJI İLE 60 BİN DEKAR ZİRAİ ALAN SUYLA BULUŞACAK

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SU TUTMAYA BAŞLAYAN GÖKPINAR BARAJI İLE 60 BİN DEKAR ZİRAİ ALAN SUYLA BULUŞACAK

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüEskişehir'in Günyüzü ilçesinde yapımı tamamlanan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin kapak kapatma işlemini gerçekleştirdiği Gökpınar Barajı su tutmaya başladı.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüEskişehir'in Günyüzü ilçesinde yapımı tamamlanan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin kapak kapatma işlemini gerçekleştirdiği Gökpınar Barajı su tutmaya başladı. Barajın su tutması için kapak kapatma işlemini gerçekleştirmesinin yanı sıra baraj gövdesinde inceleme yapan Bakan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve inşaat sahasındaki ekskavatörü kullandı. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, Gökpınar Barajı'nın Eskişehir ve bölgesine hayırlı olmasını dileyerek "Baraj yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacmine sahip bulunuyor. Bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi. Eskişehir'in Günyüzü ilçesi ile Ankara'nın Polatlı ilçelerine hitap ediyor. Toplamda da 60 bin dekarlık alanda sulamaya açılacak. Sulamayla ilgili ihalelerin 4'te 3'lük kapsamında olan kısmına sene başından önce ihaleye çıkacağız. Diğer kalan kısmının da ihalesini önümüzdeki yılın ortasına varmadan ilk çeyrekte yapacağız. Böylece sulamaya 60 bin dekarlık fayda sağlamış olacağız" dedi. Sakarya Nehri'ndeki su akımı ve rejimin de bu barajla daha düzenli ve daha güvenli hale geleceğini belirten Pakdemirli "Bu projemizin toplam maliyeti 510 milyon lira. Şu andaki kısmının maliyeti ise 270 milyon lira. Her yıl bölge ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı sağlayacak. Çünkü neredeyse 60 bin dekarın sulamaya açılmasıyla beraber dekarda alınan zirai gelirde 1000 ila 1500 lira civarında artış sağlayacak. Bunun da aşağı yukarı ekonomiye olan katkısının senelik 75 milyon lira civarında olacağını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı. 8 Bin 300 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan SulanacakBakan Pakdemirli, 8 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın sulanmaya başlayacağını ve bölgede yılda iki ürün alınacağını vurguladı. Söz konusu alanın bugün 5 bin dekarının sulanmaya başlandığını anlatan Pakdemirli, "Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber ürün deseninde oldukça ciddi değişiklikler bekliyoruz. Hububatın yanında çok farklı ürünlerin bölgede üretileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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Haber: SU TUTMAYA BAŞLAYAN GÖKPINAR BARAJI İLE 60 BİN DEKAR ZİRAİ ALAN SUYLA BULUŞACAK - Haberler
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