Su tutmaya başlayan Gökgöz göleti 760 dekar arazi sulanacak
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Su tutmaya başlayan Gökgöz göleti 760 dekar arazi sulanacak

30.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:18
Su tutmaya başlayan Gökgöz göleti 760 dekar arazi sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'ün Eflani ilçesine yapılan Gökgöz göleti tamamlanarak su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'ün Eflani ilçesine yapılan Gökgöz göleti tamamlanarak su tutmaya başladı. 530 bin metreküp su tutma hacmine sahip gölet bölgede 760 dekar tarım arazini sulayacak.

DSİ'nin Karabük'e yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaya başladı.

Eflani Gökgöz Gölet'i ve Sulamasında gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başladığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Gölet'in tamamlanması ile 760 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

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Genel Müdür Yıldız, Eflani Gökgöz Gölet'inin temelden 27.20 metre yüksekliğinde olduğunu ve 530 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek, "Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır." dedi. - KARABÜK

Su tutmaya başlayan Gökgöz göleti 760 dekar arazi sulanacak
Su tutmaya başlayan Gökgöz göleti 760 dekar arazi sulanacak
Su tutmaya başlayan Gökgöz göleti 760 dekar arazi sulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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