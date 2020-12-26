Su tutan Kars'taki Karakurt HES Barajı'nda kış güzelliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) bölgede inşa ettiği ve 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlayan barajın doluluk oranı belirli seviyeye ulaştı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışıyla çevresi beyaza bürünen barajda güzel manzaralar da oluştu.

Baraj yüzeyinde soğuk hava nedeniyle oluşan buharlaşma, farklı görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci