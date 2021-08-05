Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası maçları İzmir'de başladı

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları, İzmir'de başladı.

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları, İzmir'de başladı.

Celal Atik Yüzme Havuzu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yeşilyurt ve Adana Kurtuluş takımlarının mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde gündüz seansında ODTÜ, Adana Kurtuluş'u 17-4, İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Yeşilyurt'u 31-1 yendi.

Organizasyonda akşam seansında Adana Kurtuluş-Yeşilyurt ve ODTÜ-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

Daha önce kupa mücadelesine katılacağı açıklanan Nevşehir ve Kayseri Elit takımlarının yer almadığı organizasyon, 7 Ağustos Cumartesi günkü final müsabakasıyla sona erecek.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kupası'nda atılan her gol için bir fidan bağışlayacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz