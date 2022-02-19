Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler
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Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA, Musa Samur - Spor
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Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki ikinci maçında Hollanda'ya mağlup oldu.

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki ikinci maçında Hollanda'ya mağlup oldu.

Su Topu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'de düzenlenen elemelerdeki ikinci maçında Hollanda'ya 18-10 kaybeden Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, D grubundaki üçüncü karşılaşmasını yarın İsrail ile yapacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kalmıştı.

2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.

AA / Musa Samur - Spor

Avrupa Şampiyonası, Hollanda, Türkiye, Su Topu, Spor, Haberler

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