Su tesisatçısı, dizi oyuncusu oldu
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Su tesisatçısı, dizi oyuncusu oldu

Su tesisatçısı, dizi oyuncusu oldu
05.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:02

ANTALYA'da, su tesisatçılığı yapan Mehmet Kılıç (28), sosyal medyada vizyona girecek 'İllegal Hayat' isimli dizide rol aldı.

 

ANTALYA'da, su tesisatçılığı yapan Mehmet Kılıç (28), sosyal medyada vizyona girecek 'İllegal Hayat' isimli dizide rol aldı.Kepez ilçesinde, kardeşi ile birlikte baba mesleği olan su tesisatçılığı yapan Mehmet Kılıç, yaklaşık 1 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine iş yerine gelen film yapımcısının teklifini kabul ederek, dizi oyunculuğuna soyundu. Hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen başarılı bir rol üstlenen Mehmet Kılıç, 'İllegal Hayat' isimli dizide cezaevinden yeni çıkan ve yine kendi mesleği olan su tesisatçılığı yapan bir kişiyi canlandırıyor.Babasının ve kardeşinin de desteğini alan Mehmet Kılıç, yıllardır hayalini kurduğu dizi oyunculuğunda kendisine güvendiğini söyledi. 8 bölümden oluşan ve son bölümü geçen günlerde çekilen dizide bol aksiyon sahnelerinin olduğunu belirten Kılıç, dizinin önümüzdeki günlerde sosyal medya kanalından yayınlanacağını söyledi.

Mehmet Kılıç, bu dizide tecrübe kazandığını ve pandemiden sonra çekimine başlanacak olan 'Karambol' isimli yeni bir dizide mahalle kabadayısını canlandıracağını sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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