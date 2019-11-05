Su taşkınlarına anında müdahale

05.11.2019 14:55

Bodrum Belediyesi ekipleri dün gece Bodrum'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sahadaydı.

Bodrum'da dün gece iki saate yakın süren yoğun yağışın ardından Dere Sokak ve Türkkuyusu Caddesi'nde su taşkınları meydana geldi. Yağışın başlamasıyla birlikte seferber olan Belediye Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, daha önce temizlenmesine rağmen, bahçe atıkları nedeniyle tıkandığı tespit edilen mazgallara ve su kanalarına derhal müdahale etti.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Önder Batmaz gece boyunca yapılan çalışmaları denetleyerek incelemelerde bulundu.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle dökülen yaprakların tıkadığı mazgalları temizlerken, bir taraftan da gelişi güzel atılan plastik ve evsel atıkların tıkadığı dere yataklarına müdahale etti.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Önder Batmaz, yaşanan olumsuzlukların büyük ölçüde Bodrum'un kronikleşen altyapı problemlerinden kaynaklandığını, dere yataklarındaki çevre tahribatının da büyük etkisi olduğunu belirtti. Batmaz "Dün gece 23:00'de başlayan yağış iki saat boyunca etkili oldu. Geçtiğimiz ay yaşanan taşkınların ardından aldığımız önlemler, bu kez vatandaşımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçti. Toplam 9 ev ve işyerinden çağrı aldık, ekiplerimizi derhal bu noktalara yönlendirdik. Su taşkınlarından etkilenen ev ve işyerlerine Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz anında müdahale etti" diye konuştu.

SEL KAPANLARININ BİR AN ÖNCE YAPILMASI ŞART

Yokuşbaşı'ndan Bodrum merkeze doğru inen çamurlu suyun karayolunda kirliliğe yol açtığını anlatan Önder Batmaz, gece boyunca Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri ekiplerinin kontrolünde temizlik yapıldığını belirtti. Çarşı merkezinin ve Gümbet kavşağı civarında yağıştan etkilenen bölgelerin yıkanarak temizlendiğini kaydeden Batmaz, "Sabah erken saatlerden itibaren Bodrum günlük hayata hazır oldu. Gördük ki pansuman tedavilerle su taşkınlarının önüne geçemiyoruz. İvedilikle bir an önce sel kapanlarının yapılıp kent merkezine suyun inmesini engellememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız anda da tamamen bu dertten kurtulacağımıza inanıyorum. Tüm Bodrum halkına geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler