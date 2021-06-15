Su taşkını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca'da hasar tespitleri tamamlandı
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Su taşkını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca'da hasar tespitleri tamamlandı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün gece meydana gelen dere taşmasına bağlı su taşkınları ve heyelan sebebi 2 metruk evin yıkılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün gece meydana gelen dere taşmasına bağlı su taşkınları ve heyelan sebebi 2 metruk evin yıkılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Dün gece saatlerinde etkisini arttıran ve metrekareye 102 metreküp yağış oranı ile bölgede en çok yağış alan Akçakoca ilçesinde, denize bağlanan Ayazlı deresi taşarak, bulunduğu alanda bir çok evin zemin katına su basmasına neden oldu.

Yağışla birlikte toprak kaymalarının da meydana geldiği ilçede Arifbey Caddesi ve Osmaniye Mahallesin de daha önce heyelan riski nedeniyle boşaltılmış 2 evde göçmeler meydan geldi.

ASkaçkoca Belediyesi ve İl AFAD Müdürlüğü tarafından bölgede yapılan incelemeler tamamlanarak hasar gören ev ve caddelerde çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan, söz konusu cadde ve mahallede 3 apartmanında sabah saatlerinde heyelan riskine karşı boşaltıldığı, fakat yapılan incelemelerin ardından riskin olmadığı için vatandaşların evlerine döndüğü belirtildi.

Bölge zarar gören ev ve alanlar drone ile görüntülendi.

Su taşkını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca'da hasar tespitleri tamamlandı
Su taşkını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca'da hasar tespitleri tamamlandı
Su taşkını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca'da hasar tespitleri tamamlandı
Su taşkını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca'da hasar tespitleri tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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