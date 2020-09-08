Su tahliye kanalında erkek cesedi bulundu
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Su tahliye kanalında erkek cesedi bulundu

Su tahliye kanalında erkek cesedi bulundu KONYA'da su tahliye kanalında kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Su tahliye kanalında erkek cesedi bulundu
08.09.2020 01:31 | Son Güncelleme: 08.09.2020 01:35

Su tahliye kanalında erkek cesedi bulundu
KONYA'da su tahliye kanalında kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 
Olay, bugün saat 21.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında meydana geldi. Çevreden geçen mahalle sakinleri, kanalda suyun için hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudaki kişini öldüğünü saptadı. Büyükşehir Belediyesine ait su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan cesedin 50 yaşlarında erkek olduğu belirlendi. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 
Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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