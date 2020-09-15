Su sümbülleri Asi Nehri'nde yeniden görülmeye başladı Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle doldu.

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle doldu.

Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı.

Özellikle Antakya'ya bağlı Güzelburç Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı.

İlginç görüntüler oluşturan ve yaklaşık 2 kilometrelik alana yayılan sümbüller, drone ile havadan görüntülendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sümbülleri temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl sonbahar aylarında gelen sümbüller, yine nehrin büyük bölümünü kaplamış, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla temizlenmişti.

Kaynak: AA