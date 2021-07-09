Su sporlarını sevenler bu festivalde buluşuyor
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Su sporlarını sevenler bu festivalde buluşuyor

Su sporlarını sevenler bu festivalde buluşuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali'nde; kano, kürek ve dragon bot yarışlarında katılımcılar kıyasıya mücadele edecekler.

Üç tarafı deniz ile çevirili olan Fatih'te, gençleri su sporlarına teşvik etmek amacıyla, 10 – 11 Temmuz tarihlerinde 17 – 20 yaş arası gençler, 21 ve üzeri yaş büyükler olmak üzere iki klasmanda gerçekleşecek festivalde katılımcılar; dragon bot, kano ve kürek yarışları yapacak. İki gün sürecek olan festivalde yarışmacılar su üzerinde kıyasıya mücadele ederken, Haliç Parkı'nda da langırt, boks makinesi, ayak tenisi, voleybol gibi çeşitli etkinlik ve oyunlar düzenlenecek. Ayrıca canlı DJ performansıyla renklenecek etkinlikte sponsorların ücretsiz ikramları da olacak.

Her yaş grubuna göre ayrı kategorilerde gerçekleşecek müsabakalarda 10 Temmuz Cumartesi günü sıralama turları, 11 Temmuz Pazar günü ise final yarışları yapılarak, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: Bültenler

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