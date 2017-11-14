Su Sporları Merkezinde Toplu İş Sözleşmesi Sevinci

Tepebaşı Belediyesi, DİSK-Genel İş Sendikası ve Su Sporları Merkezi ihalesini alan şirket arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Cafer Gonca, Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Bursa temsilcisi Selahattin Atak ve Eskişehir temsilcisi Günay Ayaz katıldı.



Tepebaşı Belediyesinde Temizlik, Güvenlik, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri işçilerinden sonra Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde çalışan 45 taşeron işçi de toplu sözleşmeye kavuştu.



DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Emek dolu emekçinin yanında olan belediye başkanımızla bu sözleşmeyi yaptığımız için çok mutluyuz, kendisine teşekkür ediyorum. Taşerona bir kadro meselesi var, biz bunun siyasete alet edilmesini istemiyoruz. İnsanların emeğinin üzerinde oyun oynanmasını istemiyoruz. Kendi iş yerimizde norm kadronun kaldırılmasını istiyoruz. Herkese ayrımsız kadro talep ediyoruz. Ben bu sözleşmede emeği geçen başta emekçi dostu Ahmet başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise "Bu sözleşmeden 45 arkadaşımız yararlanacak. Taşeron kanununda bu işlerin ihale ile yapılacağını, 2009'da göreve geldiğimde işçi alımlarının ihale ile olduğunu duyunca tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü böyle bir şeyin insan pazarı gibi yapılması çok zoruma gitmişti. Son 1 buçuk yıl içinde DİSK ile birlikte ciddi yol aldık. Belediye, sendika, işçi çok önemli Bu birlikteliği daha ileriye götürmek adına mücadele etmemiz lazım. Bu sözleşmenin çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR