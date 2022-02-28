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Su Sporları Merkezi Akarçay'da faaliyetlerine başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Su Sporları Merkezi Akarçay'da faaliyetlerine başladı

Geçtiğimiz hafta sonu faaliyetlerine başlayan Afyonkarahisar Su Sporları Merkezi, 9-15 yaş arası yüzme bilen tüm sporculara hizmet verecek.

Geçtiğimiz hafta sonu faaliyetlerine başlayan Afyonkarahisar Su Sporları Merkezi, 9-15 yaş arası yüzme bilen tüm sporculara hizmet verecek.

Şu an yalnızca 9-15 yaş arası sporculara hizmet veren tesis, pek yakın zamanda yetişkinler için de hizmet vermeye başlayacak. Tesiste durgun su, kano ve kayak eğitimleri verilecek. Başvuruların alınmaya başlayan merkeze ise ilginin yoğun olduğu ve yaş grubu kategorisinin yükseltilmesine yönelik taleplerin olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Su Sporları Merkezi Akarçay'da faaliyetlerine başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Su Sporları, Karahisar, Yüzme, su, Spor, Haberler

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