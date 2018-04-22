Su Sporları Festivali'ne 120 Çocuk Katıldı

İstanbul Arnavutköy'de 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında organize edilen yüzme müsabakalarına 120 minik sporcu dahil olurken yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve sürpriz hediyeler takdim edildi. Water ball dalının birincisi Muhammet Hüseyin Öztürk olurken Serbest ve sırt üstü yüzme yarışlarında ise Safiye Sapancı iki madalya birden aldı. Bu arada Havuzdan top toplamada Tuğçe Buse Sargın birinci ve 4-6 yaş arası tahta ile yüzme birincisi de Egemen Bilir oldu.

Su Sporları Festivali'nde yarışmacıları takip eden anne ve babalar ise en az minikler kadar heyecanlıydı. Minik Sporcuların yakınları, çocuklarını cep telefonları ile görüntüleyerek o anlarını ölümsüzleştirdiler. Su Sporları Festivaline katılan tüm sporcular ellerinde Türk Bayrakları ile havuz etrafında kortej yürüyüşü yaptılar, ayrıca etkinliğe katılan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

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HABER : (DHA)

(Tür: Yurt)