Su sızma cinayeti davasında görgü tanığı zorla getirilecek

13.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:56

Kayseri'de banyodan alt kata su sızdığı için iki komşu arasında çıkan ve cinayet ile sonuçlanan kavgada, cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi. Cinayet anında görgü tanığı olan bu celse duruşmaya gelmeyen kadının dinlenilmesi için getirilme kararı çıkarılarak duruşma ertelendi.



23 Şubat'ta Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Bilginler Caddesi'nde meydana gelen olayda Serkan K. isimli şahsın V.K. isimli şahsın yeğeninin üst katında oturdukları ve daha önce de banyodan alt kata su sızdığı için şahıslar arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Yine aynı konuda yaşanan tartışma sonucu şüpheli Serkan K. mağdur V.K.'yi boyun bölgesinden ve karın bölgesinden silahla yaraladı. Ağır yaralanan V.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan K. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, V.K.'nin ağabeyi Ali K. hakkında 'silahla tehdit' suçundan dava açıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Serkan K.(38), tutuksuz sanık Ali K.(54), sanığın müşteki eşi A.K.(28) ve avukatlar hazır bulundu. Cinayet anında görgü tanığı olan E.Ö. isimli kadın hakkında önceki celse dinlenilmesi için karar verilmişti. Tanık E.Ö. bu celse duruşmaya gelmedi. Savcı, tutuklama gerekçelerinde bir değişiklik olmadığı gerekçesiyle sanık Serkan K.'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda adresi tespit edilen görgü tanığı kadın E.Ö.'nün gelecek celse zorla getirilme kararı çıkarılarak duruşmada hazır edilip dinlenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Aralık ayına erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA