Su şişesiyle sağlık çalışanını darp iddiası
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Su şişesiyle sağlık çalışanını darp iddiası

09.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:36

Samsun'da tartıştığı sağlık çalışanını su şişesiyle darbettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı.

Samsun'da tartıştığı sağlık çalışanını su şişesiyle darbettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç. (17), annesiyle gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık çalışanı N.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, elindeki su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladı.

Kaşı açılan N.Y, beyaz kod verdi. E.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan sağlık çalışanı, aynı hastanede tedavi edildi.

Su şişesiyle sağlık çalışanını darp iddiası
Su şişesiyle sağlık çalışanını darp iddiası
Su şişesiyle sağlık çalışanını darp iddiası
Su şişesiyle sağlık çalışanını darp iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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