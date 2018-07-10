Su Şişelerinde 'Anne Sütü' Mesajı

Bu kapsamda 0,5 litrelik 50 milyon adet pet şişeye, "Anne Sütü Hastalıklardan Korur" etiketi yerleştirildi.

Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen törene Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile Özkaynak Su Firması sahibi Lütfullah Koçyiğit katıldı. Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, anne sütünün bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve anne ile bebek arasındaki bağı güçlendiren en önemli besin kaynağı olduğunu belirtti. Anne sütünün teşvik edilmesi ve kullanımının devamını sağlamak amacıyla Bursa'da çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Dr. Akan, "Bu çalışmalar sonucunda ilimiz 2008 yılında "Altın Bebek Dostu İl" unvanını almaya hak kazandı. Ayrıca ilimizde 25 hastane bebek dostu, 750 Aile Sağlığı Merkezi ise bebek dostu Aile Sağlığı Merkezi konumundadır. Şimdi ise sağlıklı hayat merkezlerimizde anne sütünü teşvike devam ediyoruz. Bu sayede anne sütünün önemine dikkat çekebilmeyi ve bebeklerimizin sağlığını korumayı amaçlıyoruz " dedi.

Özkaynak su firmasıyla güzel bir iş birliği gerçekleştirdiklerine işaret eden Dr. Akan, "Anne ve anne adaylarına ulaşmak için özel, kamu, STK, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Bugün de bu kapsamda Özkaynak firması ile işbirliği yaparak, yarım litrelik 50 milyon adet su şişesine 'Anne Sütü Hastalıklardan Korur' mesajı basıldı Anne sütünün teşvik edilmesi hususunda Özkaynak Su Firmasına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Özkaynak Su Firması sahibi Lütfullah Koçyiğit ise böyle bir sosyal projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu projede yer almak bizim için bir gururdur. İnşallah anne sütüyle daha güzel ve iyi nesiller yetiştirmeye vesile olmuş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tören sonunda firma sahibi Lütfullah Koçyiğit'e İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan tarafından teşekkür plaketi verildi.