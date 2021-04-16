Su sıçratma kavgası kanlı bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su sıçratma kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Su sıçratma kavgası kanlı bitti -Başakşehir'de su sıçratma tartışmasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir kişi, iş yerinin önünü temizlerken kendisine su sıçratan komşusuna pompalı tüfekle saldırmaya çalıştı.

Su sıçratma kavgası kanlı bitti

-Başakşehir'de su sıçratma tartışmasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı

İSTANBUL - Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir kişi, iş yerinin önünü temizlerken kendisine su sıçratan komşusuna pompalı tüfekle saldırmaya çalıştı. Arbede sırasında patlayan tüfek sahibini ağır şekilde yaraladı.

Olay, Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. iddiaya göre, İmren Ş. iş yerinin önünü temizlediği sırada komşusu Servet B'nin üzerine su sıçradı. Bunun üzerine ikisinin arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Servet B., iş yerindeki pompalı tüfeğini alarak, İmren Ş'yi vurmak istedi.

Ancak silahı ateşlemeden önce ikisinin arasında arbede çıktı. Çıkan arbede sonucu ikisinin arasında tüfek patladı. Tüfeğin ateşlemesi sonucu kurşun Servet B.'ye isabet etti.

Kurşun nedeniyle Servet B. ağır şekilde yaralanarak yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise, pompalı tüfeği ele geçirirken İmren Ş.'yi de gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Su sıçratma kavgası kanlı bitti
Su sıçratma kavgası kanlı bitti
Su sıçratma kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ebru Şallı Hande Ataizi
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Su sıçratma kavgası kanlı bitti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:23:52. #1.14#

title