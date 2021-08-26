SU SEVİYESİ YÜKSELEN NEHİRDEKİ ADACIKTA MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI
BİNGÖL'de Murat Nehri'ndeki adacıkta piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 30 kişi, jandarma ve AFAD'ın çalışmalarıyla kurtarıldı.
BİNGÖL'de Murat Nehri'ndeki adacıkta piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 30 kişi, jandarma ve AFAD'ın çalışmalarıyla kurtarıldı. Bingöl merkeze bağlı Kumgeçit köyü yakınında bulunan Murat Nehri'ndeki adacıkta piknik yapan 30 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla 30 kişi, bot yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı