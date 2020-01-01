Su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı
Yağışta oluşan sel sularından görüntüler Kapakları açılan Katulampa barajından görüntüler CAKARTA - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde yoğun yağışlar sebebiyle su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı.
01.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:10
Yağışta oluşan sel sularından görüntüler
Kapakları açılan Katulampa barajından görüntüler CAKARTA - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde yoğun yağışlar sebebiyle su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı.
Kaynak: AA