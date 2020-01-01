Su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı
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Su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı

Yağışta oluşan sel sularından görüntüler Kapakları açılan Katulampa barajından görüntüler CAKARTA - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde yoğun yağışlar sebebiyle su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı.

01.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:10
Su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı

Yağışta oluşan sel sularından görüntüler

Kapakları açılan Katulampa barajından görüntüler CAKARTA - Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde yoğun yağışlar sebebiyle su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Su seviyesi yükselen Katulampa Barajı'nın kapakları açıldı
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