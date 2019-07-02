- Su seviyesi yükseldi, batık şehrin surları su altında kaldı

Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nün bu yıl yağışın fazla olmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi, batık şehrin surları ve daha önce görünen 1,5 kilometrelik kale surları görünmez oldu

Drone ile havadan görüntülenen Hazar Gölü'nün mavi görüntüsü ise ayrı bir güzelliği ortaya çıkardı

ELAZIĞ - Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü su seviyesi yükselmesiyle birlikte mavi bir görüntüye kavuşurken, bu yıl yağışın fazla olmasıyla birlikte batık şehrin kalıntıları su altında kaldı, daha önce görünen 1,5 kilometrelik kale surları da görünmez oldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde 1890'lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehir bir çok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor. Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabulü için UNESCO'ya da daha önce başvurusu yapılan batık şehrin görünen kısmı suların yükselmesiyle yüzeyden görünmeyecek hale gelirken, kuş bakışıyla ancak fark edilir hale geldi. Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan 1,5 kilometrelik kale surları da su seviyesi yükselmesiyle tamamen kayıp oldu. Gölde bulunan tavşanlı adasının da büyük bir bölümü suda kaldı.

Geçtiğimiz yıl da Sivrice'de Hazar Gölüne geldiğini anımsatan Nurullah Ersöz,"Batık Şehirin surları hemen hemen görünüyordu. Ama bu yıl geldiğimizde gördüm ki Batık Şehir'in surları artık görünmüyor. Buda yağışların fazla olmasından dolayı surlar hemen hemen kaybolmuş durumda"dedi.

Yöre sakinlerinden İlyas Özker ise,"Geçen yıl yağışlar olmadığı için su seviyesi minimum düzeye inince haliyle batık şehir yukarılarda kaldı. Duvarları falan hep görünüyordu. Bu sene malum yağışların çok olmasıyla su seviyesi yükseldi. Yükselince ada biraz daha küçülmeye başladı"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA