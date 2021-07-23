Su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde adacıklar oluşurken, Tunca Nehri'nin bir kısmında yosunlar yüzeye çıktı.

Edirne'de su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde adacıklar oluşurken, Tunca Nehri'nin bir kısmında yosunlar yüzeye çıktı.

Nehirlerin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Tunca Köprüsü oldu.

Köprü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar görüldü, su altındaki bitkiler ortaya çıktı. Bir zamanlar nehir taşkınlarıyla gündeme gelen Tunca Nehri'nin yatağı büyük oranda susuz kaldı.

Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda yapılan ölçümde saniyede 55 metreküpe düştü.

Meriç Nehri'nde ise debinin düşmesi nedeniyle kum adacıkları oluştu. Kum adacıkları üzerine çok sayıda martı kondu.

Su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı
Su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı
Su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı
Su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Demet Akalın Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Balotelli Volkan Demirel Mario Balotelli Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Su seviyesi düşen nehirlerde adacıklar oluştu, yosunlar yüzeye çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 16:01:10. #1.14#

title