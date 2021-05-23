Su seviyesi azalan Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde yosunlar yüzeye çıktı

Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu bazı kesimlerinde yosunlar yüzeye çıktı.

Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu bazı kesimlerinde yosunlar yüzeye çıktı.

Nehrin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle seviyesinde düşüş oldu.

DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi saniyede 10 metreküpe kadar geriledi.

Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Tunca Köprüsü oldu. Köprü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar gözüktü, su altındaki bitkiler ortaya çıktı.

Bir zamanlar nehir taşkınlarıyla gündeme gelen Tunca Nehri'nin yatağı büyük oranda susuz kaldı.

Tarımsal sulamada kullanılan nehirlerin debisindeki düşüş, özellikle çeltik üreticilerini endişelendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin