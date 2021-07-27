Su seviyesi azalan barajda sulama sitemi kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su seviyesi azalan barajda sulama sitemi kapatıldı

Su seviyesi azalan barajda sulama sitemi kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, toplam 2 bin 553 hektar alanın sulandığı Kureyşliler barajının sulama siteminin kapatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, toplam 2 bin 553 hektar alanın sulandığı Kureyşliler barajının sulama siteminin kapatıldığı bildirildi.

Aslanapa'da çiftçilik yapan Hasan Ali Kutluğ, yaptığı açıklamada, "40 yıllık hayali 4 yılda bitirdik. Plansız sulama yaparak barajın kıymetini bilemedik ve yapılan yatırımı takdir etmedik. Yüzlerce dönüm ekili arazi susuzluğa terk edildi. Suyu hiç bitmeyecek gibi kullanarak bitirdik. Yetkililerden en kısa sürede çözüm bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Burak Elmas Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Su seviyesi azalan barajda sulama sitemi kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:51:27. #1.16#

title